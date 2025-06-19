«Трамп попадается в хитрую ловушку». Геворгян про закулисную борьбу в США

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противники президента США Дональда Трампа ищут повод для его импичмента либо блокирования любых инициатив. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян.
«Есть косвенные и прямые показатели, что свои силовые структуры Трамп не контролирует. Посмотрите выступление Тулси Габбард (директор Национальной разведки США. — Прим. БЕЛТА). Это крик отчаяния. И это свидетельствует о том, что несмотря на назначение главой этой организации, сама организация действует помимо ее воли. Это можно сказать про Госдеп и Пентагон», — считает Каринэ Геворгян.
«У Нетаньяху обратного хода нет». Геворгян про риск втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.
Кроме того, подчеркнула политолог, активно предпринимаются попытки втянуть Дональда Трампа в конфликт Израиля и Ирана. Большие проблемы есть и внутри США, что позволит противникам Трампа подготовить почву для его импичмента или блокирования любых инициатив.
«Трамп не принимает решения, его заставляют. Но чтобы не потерять лицо, ему нужно делать вид, что это он принимает решения. И пока Трамп попадается в хитрую ловушку», — добавила Каринэ Геворгян. -0-