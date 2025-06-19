«Трамп попадается в хитрую ловушку». Геворгян про закулисную борьбу в США

«Есть косвенные и прямые показатели, что свои силовые структуры Трамп не контролирует. Посмотрите выступление Тулси Габбард (директор Национальной разведки США. — Прим. БЕЛТА). Это крик отчаяния. И это свидетельствует о том, что несмотря на назначение главой этой организации, сама организация действует помимо ее воли. Это можно сказать про Госдеп и Пентагон», — считает Каринэ Геворгян.