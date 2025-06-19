В здании бывшего магазина Castorama в Уфе будет логистический центр

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о создании в Уфе дистрибьюторского центра. Как сообщили в администрации главы Башкирии, проект реализует компания «Свит Лайф Фудсервис» (входит в ГК «Сладкая жизнь») на площадке бывшего магазина Castorama у автодороги Уфа-Аэропорт.
Глава республики Радий Хабиров отметил, что новый объект стоимостью 4,6 миллиарда рублей укрепит позиции Уфы как ключевого логистического узла Приволжья. Первая очередь центра площадью 36 тысяч квадратных метров будет введена до конца 2029 года с созданием 1000 рабочих мест.
Генеральный директор ГК «Сладкая жизнь» Альберт Гусев пояснил, что выбор Башкирии обусловлен выгодным географическим положением, позволяющим обслуживать соседние регионы. По его словам, это будет один из самых современных распределительных центров в ПФО, который в перспективе планируется расширить вдвое.
Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных инициатив республики. Как рассчитывают власти, он обеспечит стабильность продовольственного рынка и даст импульс развитию смежных отраслей.
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