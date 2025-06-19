Как купить пенсионные баллы в 2025 году

Законодательством предусмотрена покупка дополнительных пенсионных баллов.
Граждане России с 2025 года смогут самостоятельно докупить недостающие пенсионные баллы для получения страховой пенсии по старости. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на разъяснения Социального фонда России (СФР) и данные портала «Госуслуги». Для этого надо подать специальное заявление.
«Минимальная “стоимость” пенсионного балла составляет 59 241,6 рубля — что дает 0,98 балла. Максимальная сумма также имеет ограничение — 473 932,8 рубля (7,81 балла). Таким образом, стоимость одного пенсионного балла в 2025 году равна 60 450,61 рубля», — сообщает «Общественная Служба Новостей». Чтобы купить баллы, нужно подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) через отделение СФР, МФЦ или портал «Госуслуги».
В СФР пояснили, что воспользоваться такой возможностью могут те, кому не хватает индивидуальных пенсионных баллов для оформления страховой пенсии. Для этого необходимо вступить в ОПС и самостоятельно уплачивать страховые взносы. «Приобрести можно не более половины минимально необходимого стажа — 7,5 лет, это ограничение не распространяется на самозанятых», — уточнили в службе.
Самозанятые граждане могут оформить заявление через приложение «Мой налог». Взносы разрешается платить как сразу, так и частями в течение года. Кроме того, допускается уплата взносов за родственников, если есть такая необходимость.
Ранее сообщалось, что для получения страховой пенсии по старости в 2025 году россиянам необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. Размер пенсии рассчитывается исходя из накопленных баллов, стоимости одного балла и фиксированной выплаты, а узнать свои показатели можно через портал «Госуслуги» или в отделениях СФР. Нововведение позволит гражданам, которым не хватает баллов, самостоятельно их докупить для оформления пенсии.