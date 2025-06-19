Как купить пенсионные баллы в 2025 году

В СФР пояснили, что воспользоваться такой возможностью могут те, кому не хватает индивидуальных пенсионных баллов для оформления страховой пенсии. Для этого необходимо вступить в ОПС и самостоятельно уплачивать страховые взносы. «Приобрести можно не более половины минимально необходимого стажа — 7,5 лет, это ограничение не распространяется на самозанятых», — уточнили в службе.