Толпа связала юношу на пляже в Индии и изнасиловала девушку у него на глазах

Прошлым летом произошел еще один инцидент. Женщину изнасиловал сотрудник частной больницы на глазах у дочери после операции в Индии. Инцидент произошел в городе Гургаоне. За день до случившегося женщине провели операцию на суставе, после чего ее переместили в общую палату. В момент происшествия мужчина находился под воздействием седативных лекарств.