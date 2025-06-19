Толпа связала юношу на пляже в Индии и изнасиловала девушку у него на глазах

Толпа мужчин напала на отдыхавшего на пляже Гопалпур юношу в индийском штате Одиша, связала его и изнасиловала возлюбленного у него на глазах. Инцидент произошел 15 июня.
20-летня местная студентка пришла на пляж с молодым человеком, где они столкнулись с 10 незнакомцами, которые связали юношу. Затем четверо из них изнасиловали девушку у него на глазах.
После произошедшего девушка обратилась в правоохранительные органы. Однако отложила подачу заявления, боясь раскрыть свою личность. Вскоре она все же решилась, всех злоумышленников удалось арестовать. Некоторые из них оказались подростками, передает Maeil Business Newspaper.
Прошлым летом произошел еще один инцидент. Женщину изнасиловал сотрудник частной больницы на глазах у дочери после операции в Индии. Инцидент произошел в городе Гургаоне. За день до случившегося женщине провели операцию на суставе, после чего ее переместили в общую палату. В момент происшествия мужчина находился под воздействием седативных лекарств.