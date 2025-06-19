«Может утопить медведя»: ученый — об опасности сомов-людоедов для купальщиков

Избегайте купания в местах, известных обитанием крупных сомов — особенно в дельтах рек, таких как Волга, Дон, а также в водоемах Краснодарского края. Держитесь подальше от омутов и глубоких ям — именно там сомы устраивают свои «гнезда» и проводят большую часть времени. Не заплывайте в одиночку на большую глубину — даже взрослому человеку будет сложно справиться с нападением крупной рыбы. Будьте особенно осторожны в утренние и вечерние часы— это пик активности сомов. Избегайте шумного поведения в воде — шум может привлечь внимание хищника и спровоцировать нападение. Не используйте яркие ароматы и парфюмерию — сомы очень восприимчивы к запахам, которые могут привлечь их внимание. Следите за детьми во время купания — именно дети, по словам профессора Симакова, наиболее уязвимы перед нападением сома.