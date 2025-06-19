«Может утопить медведя»: ученый — об опасности сомов-людоедов для купальщиков

Сомы растут на протяжении всей жизни, при благоприятных условиях способны набирать по 1,5−3 кг в год.
С приходом жары тысячи россиян устремляются к водоемам, не подозревая, что в глубинах могут скрываться настоящие речные монстры. Доктор биологических наук, профессор и гидробиолог Юрий Симаков рассказал URA.RU, почему крупные сомы представляют реальную угрозу для купальщиков и как избежать трагических встреч с речными хищниками.
Что известно о соме и насколько большим он может вырасти.
Сомы — пресноводные рыбы, известные разнообразием видов и некоторыми особенностями Создано в Midjourney © URA.RU.
Доктор биологических наук, профессор, гидробиолог Юрий Симаков в эксклюзивном комментарии URA.RU раскрыл малоизвестные факты о сомах — одних из самых крупных пресноводных хищников России. По словам ученого, эти речные гиганты способны достигать впечатляющих размеров — до 5 метров в длину, хотя таких экземпляров осталось буквально единицы.
«Такие огромные размеры сом может набрать только в том случае, если живет очень долго, более 100 лет. Достигнув пяти метров, он становится чрезвычайно опасным для человека», — объясняет Симаков.
Впрочем, даже более распространенные особи длиной 2,5−3 метра представляют серьезную угрозу. Главная особенность этих хищников, которая делает их потенциально опасными, — отсутствие предела роста.
«У рыб, в отличие от млекопитающих, нет ограничения по размеру тела. Они растут на протяжении всей жизни. Сом может достигнуть пяти метров и даже больше, если проживет достаточно долго и избежит вылова», — поясняет профессор.
Как сом поедает свою жертву.
Охотничьи привычки сома делают его особенно опасным. В отличие от большинства хищных рыб, у сома своеобразный способ питания. Вопреки распространенному мнению, он не может откусывать куски от добычи.
«Сом не питается мелкими порциями. Процесс поглощения крупной добычи у него весьма своеобразен», — рассказывает гидробиолог.
По словам ученого, сом прячет свою добычу в нескольких излюбленных местах на дне — обычно в корягах. Там он дожидается, пока микроорганизмы начнут разлагать тело жертвы.
«Он не разрывает и не кусает добычу, поскольку его зубы слишком мелкие. Вместо этого сом высасывает жертву после того, как бактерии начинают ее разлагать. Это относится и к крупной добыче — собакам, а в редких случаях даже к человеку», — объясняет Симаков шокирующие детали пищевого поведения речного хищника. Мелкую добычу, например уток, крупный сом даже не вылавливает специально — он просто втягивает их вместе с водой в свою огромную пасть.
Опасен ли сом для человека.
Сомы обитают в пресных водах, но некоторые виды могут жить и в соленых Создано в Midjourney © URA.RUЭти рыбы предпочитают крупные полноводные реки, где достигают особенно больших размеров Создано в Midjourney © URA.RU.
Несмотря на то, что человек не входит в естественный рацион сома, встреча с крупной особью может закончиться трагически. Профессор Симаков подчеркивает, что опасность представляют сомы размером от 2,5 метров.
«Сомы длиной от 2,5−3 метров представляют реальную опасность. Они физически способны затащить человека в воду и употребить в пищу, хотя теоретически такое происходит редко, поскольку люди не являются их типичной добычей», — поясняет ученый.
Существует несколько ситуаций, когда сом может напасть на человека. По словам гидробиолога, особую опасность представляют неожиданные встречи, когда хищник не успевает понять, что перед ним человек.
«Ребенка сом может схватить в случае внезапного падения в воду, когда не успевает распознать, что это человек. Подобно акулам, сомы не считают людей предпочтительной добычей и нападают в основном с голоду или по ошибке», — говорит Симаков.
Когда сом проявляет агрессию к человеку.
Миф о сомах-людоедах, намеренно утаскивающих людей под воду: практически нет документальных подтверждений этому Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Помимо случайных столкновений, сомы могут проявлять агрессию, если их потревожить или они почувствуют угрозу. Именно в таких ситуациях эти рыбы становятся особенно опасными.
«При беспокойстве сомы способны проявлять агрессию — переворачивать лодки и затаскивать людей под воду. Они могут атаковать человека, если воспринимают его как угрозу своей жизни», — предупреждает гидробиолог.
Особенно впечатляет рассказ ученого о случае, когда сом напал на медведя: «Известны случаи, когда крупные сомы затаскивали под воду даже медведей. Когда медведь ловит рыбу на мелководье, гигантский сом может схватить его и утащить на глубину. Даже такой сильный хищник не способен противостоять рыбе весом в несколько тонн».
Где скрывается опасность: места обитания крупных сомов.
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По словам профессора Симакова, наибольшая концентрация крупных сомов наблюдается в определенных регионах России. Если в прошлом веке встречи с речными гигантами были обычным делом, то сегодня из-за активного вылова их популяция сократилась.
«Пятиметровые сомы часто встречались в XIX веке, а в XVIII столетии были зафиксированы многочисленные случаи, когда в желудках этих рыб находили останки подростков 13−17 лет. Но с тех пор их численность значительно уменьшилась из-за активного промысла», — рассказывает Симаков.
Однако некоторые районы все еще остаются прибежищем для крупных особей: «В России сохранились места обитания крупных сомов — например, река Протока в Краснодарском крае. Также они встречаются в водоемах Средней Азии», — отмечает ученый.
Особенно много крупных сомов обитает в дельтах рек: «В дельте Волги, в районе Астрахани, их особенно много. В верховьях рек крупные особи встречаются гораздо реже».
«Убежище» сома: как и где живет речной хищник.
В исторических источниках есть сведения о том, что в Азии людей казнили, сталкивая в водоем с огромным количеством сомовФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Интересной особенностью сома является его территориальное поведение. Речные хищники выбирают постоянное место обитания и хорошо помнят окружающую территорию.
«Сом обустраивает себе своеобразное гнездо в глубокой яме, которое становится его домом. Оттуда он выходит на охоту и затем возвращается. У него отлично развита память и пространственная ориентация», — описывает Симаков.
Сомы не только запоминают свое «жилище», но и места, где прячут добычу: «Если сом не съедает добычу сразу, он прячет ее в определенных местах, обычно в корягах. Он отлично помнит эти тайники и охраняет их от других сомов, поскольку для этих рыб характерен каннибализм».
Документированные случаи нападений сомов.
Хотя профессор Симаков подчеркивает, что нападения сомов на людей — редкость, на юге России такие случаи все же фиксировались. По данным из открытых источников, особенно резонансным стал случай в Воронежской области на Нижнем Дону летом 1996 года, когда жертвами крупной рыбы стали женщина и ребенок.
Впечатляющую историю рассказал и донской рыбак Владимир Кондратьев, который стал объектом нападения во время рыбалки: «Моя лодка начала сильно раскачиваться, а затем перевернулась, и я оказался в воде. Я увидел огромного сома, размером с меня. Он вцепился в мою руку, как собака, и начал тянуть под воду».
Рыбаку удалось отбиться от хищника лишь благодаря охотничьему ножу. Который он взял с собой для разделки рыбы.
Когда сом выходит на охоту.
Большой интерес представляет информация о том, когда лучше воздержаться от купания, чтобы не встретиться с речным хищником. Отвечая на вопрос о режиме охоты сомов, профессор Симаков был категоричен:
«Безопаснее вообще избегать мест обитания крупных сомов. Их режим активности непредсказуем и может меняться в зависимости от различных факторов».
Однако известно, что сом — это, прежде всего, ночной охотник, который ждет свою добычу в основном на утренних и вечерних зорях. Дневные нападения происходят в основном в очень жаркие дни, когда крупная рыба выходит на поверхность воды.
Правила безопасности: как избежать встречи с сомом.
На основе комментариев гидробиолога и открытых источников можно сформулировать ряд рекомендаций для безопасного отдыха на воде:
Избегайте купания в местах, известных обитанием крупных сомов — особенно в дельтах рек, таких как Волга, Дон, а также в водоемах Краснодарского края. Держитесь подальше от омутов и глубоких ям — именно там сомы устраивают свои «гнезда» и проводят большую часть времени. Не заплывайте в одиночку на большую глубину — даже взрослому человеку будет сложно справиться с нападением крупной рыбы. Будьте особенно осторожны в утренние и вечерние часы— это пик активности сомов. Избегайте шумного поведения в воде — шум может привлечь внимание хищника и спровоцировать нападение. Не используйте яркие ароматы и парфюмерию — сомы очень восприимчивы к запахам, которые могут привлечь их внимание. Следите за детьми во время купания — именно дети, по словам профессора Симакова, наиболее уязвимы перед нападением сома.
Особая опасность для рыболовов.
Борьба с сомом — при поимке крупной особи вываживание может быть сложным: сом тянет вниз, ныряет в коряги, выворачивает катушкуФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Отдельное внимание гидробиолог уделил рискам, которые подстерегают любителей рыбной ловли. Его рекомендации должны стать обязательными к исполнению для всех, кто отправляется на рыбалку в места возможного обитания крупных сомов.
«Рыбакам категорически запрещается наматывать леску на руку или ногу, а также допускать образование петель лески в лодке. Если за леску зацепится сом весом даже всего 20 килограммов, а человек окажется запутанным в снасти, рыба способна утащить его под воду», — предупреждает Симаков.
Профессор подчеркивает колоссальную силу этих рыб: «Это исключительно мощная рыба. Ударом хвоста крупный сом способен перевернуть лодку с четырьмя людьми». Именно поэтому даже небольшие по своим размерам сомы могут представлять опасность для неосторожных рыбаков.
Мифы или реальность: насколько сомы опасны.
Несмотря на редкость зафиксированных случаев нападения сомов на людей, эксперт настаивает на соблюдении мер предосторожности. «В настоящее время такие случаи происходят редко. Документированные нападения относятся в основном к началу XX века — 1910, 1916 годам. Эти инциденты случаются спорадически, примерно один раз в 5−6 лет, что говорит об их исключительности», — отмечает Симаков.
Особую опасность представляют эти хищники для животных: «Сомы регулярно охотятся на собак, водоплавающих птиц и другую живность. Такие нападения происходят значительно чаще, чем атаки на людей. Особенно легко они справляются с небольшими собаками».
Что делать при встрече с крупным сомом.
Если несмотря на все предосторожности вы все же столкнулись с крупным сомом, следует придерживаться нескольких правил:
Старайтесь не паниковать — резкие движения и всплески могут спровоцировать хищника. Двигайтесь к берегу спокойными, размеренными движениями — не совершайте резких рывков. Если сом атаковал, попытайтесь отбиться — как показывает вышеупомянутая история рыбака, даже крупный сом может отступить при активном сопротивлении. Защищайте наиболее уязвимые части тела — руки и ноги, за которые сом может схватить и потянуть вниз. Зовите на помощь — часто только совместными усилиями можно справиться с крупной рыбой.
Завершая разговор о потенциальной опасности сомов, важно отметить, что вероятность нападения этих рыб на человека действительно невелика. Большинство крупных особей, способных представлять реальную угрозу, уже выловлены.
Однако сам факт того, что такие нападения теоретически возможны, должен заставить отдыхающих относиться к выбору мест для купания с большей ответственностью.
Как подчеркивает профессор Симаков, акцент должен быть сделан на предупреждении опасных ситуаций: «Лучше предотвратить проблему, чем потом искать выход из нее». Эта мудрость как нельзя лучше описывает подход к безопасности на воде — профилактика всегда лучше, чем борьба с последствиями.