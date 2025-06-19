В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упали 13 деревьев

Согласно опубликованным данным, в Железнодорожном районе города упали четыре дерева. Еще три не выдержали сильного ветра в Кировском районе. В Ленинском, Пролетарском и Ворошиловском районах упало по два дерева. Коммунальные службы города оперативно приступили к ликвидации последствий. Сейчас расчищены семь участков, работы продолжаются.