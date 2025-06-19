Топ-менеджменту московского футбольного клуба грозит реальный срок за взятку

Собственнику ФК «Торпедо» и директору грозит до 15 лет за попытку подкупа судьи.
В отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. Их подозревают в попытке повлиять на решение арбитра в пользу клуба. Об этом сообщают СМИ.
«Уголовное дело было возбуждено 19 июня. В этот же день прошли обыски в офисах и по месту жительства фигурантов, после чего их доставили в отделение полиции. Расследование ведет Следственный департамент МВД России», — сообщает издание РБК со ссылкой на свои источники.
По информации издания, Соболев и Скородумов могли попытаться дать взятку одному из судей, чтобы обеспечить благоприятное решение в пользу «Торпедо». Максимальное наказание по статье 291 УК РФ — до 15 лет лишения свободы. Источник «РБК Спорт» в Российском футбольном союзе подтвердил факт возбуждения дела.
Ранее URA.RU сообщало, что главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что не собирается специально готовиться к матчам с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ. Он подчеркнул, что команда нацелена на весь сезон, а не на одного соперника. При этом Карпин отказался раскрывать планы по усилению «Динамо» и отметил, что в случае возвращения сборной России в международные турниры не сможет совмещать две должности.