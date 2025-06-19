Топ-менеджменту московского футбольного клуба грозит реальный срок за взятку

Ранее URA.RU сообщало, что главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что не собирается специально готовиться к матчам с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ. Он подчеркнул, что команда нацелена на весь сезон, а не на одного соперника. При этом Карпин отказался раскрывать планы по усилению «Динамо» и отметил, что в случае возвращения сборной России в международные турниры не сможет совмещать две должности.