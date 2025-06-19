«Мое имя это бренд»: Волочкова жестко прошлась по критиковавшему ее депутату

Анастасия Волочкова заявила критиковавшему ее депутату, что тот ей завидует.
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала критику депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, который выступил против ее участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Артистка заявила журналистам, что считает выпады со стороны Иванова завистью, поскольку самого парламентария не пригласили на форум, а ей доверили выступать в качестве спикера.
«Передайте этому [депутату], которого никто не знает, привет. Мое имя — это бренд. А моя популярность не имеет границ. И поэтому многие хотят пиариться за счет привязки к моему имени — за неимением своего», — отметила Волочкова журналистам «Газеты.ру», комментируя высказывания депутата.
Ранее Михаил Иванов подверг Волочкову критике, указав на ее «скандальную известность» и заявив, что артистка подает плохой пример молодежи. По мнению депутата, в последние годы имя балерины чаще связано с публичными откровениями о личной жизни и демонстрацией шпагатов в необычных местах, чем с профессиональными достижениями.
На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году Анастасия Волочкова планирует выступить с докладом, посвященным пути к мечте, преодолению трудностей и достижению целей. Сама Волочкова регулярно оказывается в центре общественного внимания из-за громких скандалов и конфликтов с известными личностями и организациями. Ранее она подвергалась критике за поведение на публичных мероприятиях, откровенные фотосессии и резкие высказывания в адрес коллег и руководства театров. Подобные инциденты уже не раз становились поводом для обсуждения ее участия в значимых событиях.