«Мое имя это бренд»: Волочкова жестко прошлась по критиковавшему ее депутату

На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году Анастасия Волочкова планирует выступить с докладом, посвященным пути к мечте, преодолению трудностей и достижению целей. Сама Волочкова регулярно оказывается в центре общественного внимания из-за громких скандалов и конфликтов с известными личностями и организациями. Ранее она подвергалась критике за поведение на публичных мероприятиях, откровенные фотосессии и резкие высказывания в адрес коллег и руководства театров. Подобные инциденты уже не раз становились поводом для обсуждения ее участия в значимых событиях.