Беларусь и Тверская область на ПМЭФ определились с перспективными направлениями сотрудничества

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На возможностях для наращивания двусторонних отношений во время встречи на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума с губернатором Тверской области Игорем Руденей сделала акцент председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.
Среди перспективных направлений сотрудничества Беларуси с Тверской областью было выделено строительство, машиностроение, кооперацию, агропромышленный комплекс, кадровую политику, обучение на уровне колледжей, культурное взаимодействие.
Губернатор Тверской области высказал заинтересованность в развитии кооперационных связей между регионом и Беларусью. «Важно, что сегодня благодаря нашим президентам мы продолжаем сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию во всех сферах, обеспечивать уверенное, суверенное и безопасное развитие наших стран, — обратил внимание Игорь Руденя. — В условиях санкционного давления Запада наши предприятия активно выстраивают кооперационные связи и реализуют проекты по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью».
Перспективными направлениями для интенсификации отношений с Беларусью губернатор Тверской области считает такие высокотехнологичные отрасли, как микроэлектронику, машино- и станкостроение, производство новых материалов, от которых зависит технологический и экономический суверенитет двух государств. Игорь Руденя отметил интерес к созданию совместного производства строительных материалов, белорусскому опыту по развитию села и созданию современной инфраструктуры в сельской местности, любопытны российскому региону и наши наработки в сфере образования и поддержки семей.
«Сегодня сотрудничество с Тверской областью очень активное, перспективное, постоянно набирает темп, надеюсь, что мы доведем его до еще больших масштабов, — высказалась в свою очередь Елена Моргунова. — Мы определили сейчас перспективные направления — это строительная отрасль, машиностроение, агропромышленный комплекс, кадровая политика, обучение на уровне колледжей, культурное взаимодействие».
Сегодня стороны подписали соглашение между правительством Беларуси и правительством Тверской области о торгово-экономическом сотрудничестве. Документ закрепляет намерения по сохранению и развитию производственных, технологических связей между субъектами хозяйствования и углублению внешнеэкономического сотрудничества. Взаимодействие будет сосредоточено в промышленности и торговле. Предусматривается также обмен информацией и опытом, участие в ярмарках, выставках и других мероприятиях, визиты специалистов. Для реализации соглашения планируется разработка планов (программ) мероприятий, проект будет подготовлен в ближайшее время.
За последние четыре года внешнеторговый оборот Тверской области с Беларусью вырос более чем вдвое. Доля нашей страны в общем объеме товарооборота Тверской области с зарубежными странами составляет 26%. Свыше 30 крупных предприятий Верхневолжья поставляют продукцию в нашу республику. Взаимодействие налажено в сферах машиностроения, производства станков и электрооборудования, металлообработки, сельского хозяйства, пищевой, химической и бумажной промышленности. -0-