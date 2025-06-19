Беларусь и Тверская область на ПМЭФ определились с перспективными направлениями сотрудничества

Сегодня стороны подписали соглашение между правительством Беларуси и правительством Тверской области о торгово-экономическом сотрудничестве. Документ закрепляет намерения по сохранению и развитию производственных, технологических связей между субъектами хозяйствования и углублению внешнеэкономического сотрудничества. Взаимодействие будет сосредоточено в промышленности и торговле. Предусматривается также обмен информацией и опытом, участие в ярмарках, выставках и других мероприятиях, визиты специалистов. Для реализации соглашения планируется разработка планов (программ) мероприятий, проект будет подготовлен в ближайшее время.