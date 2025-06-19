Диетолог Поляков объяснил, как правильно рассчитать индекс массы тела

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что люди с индексом массы тела (ИМТ) выше 40 теряют до десяти лет жизни. В беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков пояснил, что ИМТ — это показатель, с помощью которого можно определить, соответствует ли масса тела человека его росту.
По словам эксперта, ИМТ рассчитывается по простой формуле: вес человека в килограммах делится на квадрат его роста в метрах. Например, при весе 70 кг и росте 1,75 м расчет будет выглядеть так: ИМТ = 70 / (1,75 × 1,75) = 22,86.
«Это достаточно надежный и простой способ понять, имеет ли человек нормальный вес, дефицит или избыточную массу тела, либо страдает ожирением той или иной степени», — пояснил Поляков.
Полученное число интерпретируется следующим образом: значение ниже 18,5 говорит о дефиците массы тела, диапазон от 18,5 до 24,9 указывает на нормальный вес, от 25 до 29,9 — на избыточную массу.
Если ИМТ составляет от 30 до 34,9, речь идет об ожирении первой степени, от 35 до 39,9 — второй степени, а показатели выше 40 свидетельствуют о морбидном, то есть третьей степени ожирения.
Диетолог подчеркнул, что ИМТ хорошо работает в большинстве случаев, но имеет ограничения. В частности, его нельзя считать объективным показателем для профессиональных спортсменов, особенно тех, у кого много мышечной массы.
«У культуристов, например, индекс может быть высоким из-за веса мышц, но это не означает наличие лишнего жира. Формально у них может быть “ожирение”, хотя на деле это мышечная масса», — уточнил эксперт.
По словам Полякова, рассчитать ИМТ можно самостоятельно, но также доступны десятки автоматических калькуляторов в интернете.