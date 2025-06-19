Диетолог Поляков объяснил, как правильно рассчитать индекс массы тела

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что люди с индексом массы тела (ИМТ) выше 40 теряют до десяти лет жизни. В беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков пояснил, что ИМТ — это показатель, с помощью которого можно определить, соответствует ли масса тела человека его росту.