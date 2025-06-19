Путешествие обернулось настоящей трагедией: сестры утонули при загадочных обстоятельствах

В Великобритании при загадочных обстоятельствах тела двух сестер обнаружили в горном водоеме. Как оказалось, обычное туристическое путешествие обернулось самой настоящей трагедией.
В материале Daily Mail сообщается, что 11 июня этого года 29-летняя Хаджра и 25-летняя Халима Захид отправились вместе со своими друзьями из Честерского университета в район Сноудония, расположенный на севере Уэльса.
Обе девушки зашли в водоем, но выйти из него у них не получилось. Прибывшая на место полиция хоть и вытащила одну из сестер из воды, но спасти ее все же не удалось. В настоящее время изучаются все причины британской трагедии.
Как KP.RU писал ранее, в соцсетях распространилось трагическое видео падения воздушного шара, в результате которого погибла беременная женщина, а еще 11 человек пострадали. Полет совершался в честь бразильского Дня влюбленных в минувший четверг из Бойтувы, Бразилии.