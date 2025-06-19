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Путешествие обернулось настоящей трагедией: сестры утонули при загадочных обстоятельствах

DN: Две сестры зашли в горный водоем Великобритании, но не вышли из него живыми.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании при загадочных обстоятельствах тела двух сестер обнаружили в горном водоеме. Как оказалось, обычное туристическое путешествие обернулось самой настоящей трагедией.

В материале Daily Mail сообщается, что 11 июня этого года 29-летняя Хаджра и 25-летняя Халима Захид отправились вместе со своими друзьями из Честерского университета в район Сноудония, расположенный на севере Уэльса.

Обе девушки зашли в водоем, но выйти из него у них не получилось. Прибывшая на место полиция хоть и вытащила одну из сестер из воды, но спасти ее все же не удалось. В настоящее время изучаются все причины британской трагедии.

Как KP.RU писал ранее, в соцсетях распространилось трагическое видео падения воздушного шара, в результате которого погибла беременная женщина, а еще 11 человек пострадали. Полет совершался в честь бразильского Дня влюбленных в минувший четверг из Бойтувы, Бразилии.