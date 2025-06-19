Главы Башкирии и Роснедр обсудили введения в республике моратория на выдачу лицензий на добычу золота

В своей публикации глава Башкирии также поведал, что уже в следующем месяце в республике планируется проведение совместного совещания с руководством Роснедр, где будут продемонстрированы последствия экологически небезопасной добычи золота. Радий Хабиров выразил уверенность, что при взаимопонимании с федеральным ведомством проблему удастся решить.