Главы Башкирии и Роснедр обсудили введения в республике моратория на выдачу лицензий на добычу золота

Глава Башкирии Радий Хабиров на Петербургском международном экономическом форуме провел переговоры с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым. Ключевой темой обсуждения, как рассказал на своей личной странице в социальных сетях руководитель республики, стал временный мораторий на выдачу лицензий на добычу золота россыпным способом.
— Пока он [мораторий] носит временный характер, но для нас важно, чтобы эти вопросы решались совсем по-другому. Жителей Зауралья это особенно беспокоит, — отметил Хабиров.
В своей публикации глава Башкирии также поведал, что уже в следующем месяце в республике планируется проведение совместного совещания с руководством Роснедр, где будут продемонстрированы последствия экологически небезопасной добычи золота. Радий Хабиров выразил уверенность, что при взаимопонимании с федеральным ведомством проблему удастся решить.
Также стороны достигли предварительной договоренности о проведении в республике Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» — профессионального соревнования, которое в этом году состоится в третий раз.
— У республики — серьезные компетенции в области геологоразведки, разработки недр, не говоря уже об уникальных геологических особенностях. Поэтому для нас это знаковое мероприятие, — заявил Хабиров.
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