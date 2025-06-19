В Европе усомнились в возможности «лесной» декарбонизации 95% нефтегазовых компаний

Даже в первом случае, как отмечают экологи и экономисты, работа 95% корпораций станет невыгодной с эколого-экономической точки зрения, если средняя европейская цена на тонну выбросов СО2 останется на текущем уровне (83 долл./ т.). Если же этот показатель вырастет до отметки в $150 за тонну, то тогда экономическая активность всех 200 крупных компаний будет приносить убытки, что ставит под сомнение возможность их декарбонизации при помощи всех рассмотренных мер.