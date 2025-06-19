В Европе усомнились в возможности «лесной» декарбонизации 95% нефтегазовых компаний

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Европейские экологи и экономисты выяснили, что крупнейшие нефтегазовые компании мира не смогут достичь полной декарбонизации путем высадки деревьев, так как реализация подобных мер по борьбе с выбросами СО2 сделает как минимум 95% из них нерентабельными с эколого-экономической точки зрения. Об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.
«Мы задали себе простой вопрос — какой будет экологическая рыночная стоимость крупнейших нефтегазовых корпораций мира, если им придется пройти декарбонизацию путем высадки деревьев. Проведенные нами расчеты показали, что этот показатель станет отрицательным для всех компаний, если стоимость каждой тонны выбросов СО2 достигнет 150 долларов», — заявил доцент Бизнес-школы ESSEC Ален Наеф, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как отметил Наеф, сейчас во многих странах Запада ведется дискуссия о реализации различных инициатив, направленных на полную декарбонизацию их экономик. Экологи и экономисты заинтересовались, насколько реализуемы эти инициативы в долгосрочном периоде. Для получения подобных оценок ученые определили совокупный «углеродный бюджет» 200 самых крупных нефтегазовых корпораций мира и вычислили, как много средств им нужно будет потратить на то, чтобы выйти в «углеродный ноль».
Проведенные исследователями расчеты показали, что деятельность этих корпораций приведет к попаданию в атмосферу свыше 673 млрд тонн СО2, что значительно выше «углеродного бюджета» планеты, заложенного в Парижском соглашении по климату. По оценкам ученых, на ликвидацию этих выбросов при помощи посадки деревьев потребуется около $10 трлн, что составляет примерно 11% мирового ВВП, а постройка заводов по фиксации СО2 обойдется человечеству в 700 трлн.
Даже в первом случае, как отмечают экологи и экономисты, работа 95% корпораций станет невыгодной с эколого-экономической точки зрения, если средняя европейская цена на тонну выбросов СО2 останется на текущем уровне (83 долл./ т.). Если же этот показатель вырастет до отметки в $150 за тонну, то тогда экономическая активность всех 200 крупных компаний будет приносить убытки, что ставит под сомнение возможность их декарбонизации при помощи всех рассмотренных мер.
При этом исследователи отмечают, что реализация этих планов является нереалистичной с практической точки зрения даже без учета экономических аспектов, так как для полной декарбонизации всех 200 компаний потребуется засадить лесом более 24,75 млн кв. км. суши, что больше размеров Северной Америки. Это невозможно осуществить без существенного ущерба для жизни человечества, что говорит о необходимости проработки альтернативных планов по декарбонизации, подытожили ученые.