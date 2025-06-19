В Кремле рассказали о третьем раунде прямых переговоров с Украиной

На следующей неделе планируется согласовать дату третьего раунда прямых переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 19 июня.
Напомним, что второй раунд личной встречи российской и украинской делегаций состоялся в стамбульском дворце Чираган 2 июня.
Как KP.RU писал ранее, по данным источников, третий раунд переговоров России и Украины также ожидается в Стамбуле. Эту информацию транслировало агентство ТАСС еще в начале июня 2025 года.