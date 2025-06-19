Модерируя беседу. Все женщины-ведущие пленарных заседаний ПМЭФ

Модерировать одно из главных событий Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание, в котором традиционно участвует президент России — три раза доверяли женщинам, хотя в организации многих форумов живейшее участие часто принимали как минимум две культовых женщины российской политики — Валентина Матвиенко в годы своего губернаторства в Санкт-Петербурге и Эльвира Набиуллина в годы работы министром экономразвития и торговли. И все же каждый случай, когда женщина-журналистка оказывалась ответственной за модерацию беседы не только с российским лидером, но и с его иностранными коллегами, оказывался очень запоминающимся. Редакция Леди Mail вспомнила всех женщин-модераторов ПМЭФ.