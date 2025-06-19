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Модерируя беседу. Все женщины-ведущие пленарных заседаний ПМЭФ

За всю историю Петербургского международного экономического форума всего три женщины стали модераторами пленарных заседаний — тех самых, участие в которых принимает российский президент. Редакция Леди Mail вспомнила о журналистках, которые модерировали беседы с первым лицом государства.

Источник: РИА Новости

Модерировать одно из главных событий Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание, в котором традиционно участвует президент России — три раза доверяли женщинам, хотя в организации многих форумов живейшее участие часто принимали как минимум две культовых женщины российской политики — Валентина Матвиенко в годы своего губернаторства в Санкт-Петербурге и Эльвира Набиуллина в годы работы министром экономразвития и торговли. И все же каждый случай, когда женщина-журналистка оказывалась ответственной за модерацию беседы не только с российским лидером, но и с его иностранными коллегами, оказывался очень запоминающимся. Редакция Леди Mail вспомнила всех женщин-модераторов ПМЭФ.