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Помощник Кадырова Дудаев назвал нацистами членов «Русской общины»

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев в четверг, 19 июня, назвал нацистами участников организации «Русская община», которые принимали участие в «задержании чеченских детей» в Москве.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев в четверг, 19 июня, назвал нацистами участников организации «Русская община», которые принимали участие в «задержании чеченских детей» в Москве.

Он заявил, что члены движения пытаются натравить один народ на другой, выступая в роли провокаторов. Чеченский чиновник также отказался считать представителей «Русской общины» русскими.

— Буквально вчера в Москве группа из 30−40 человек, которых иначе, как нацистами, не назвать, выходит на улицу, надевает маски и футболки с надписью «Русская община» и пытается задерживать несовершеннолетних чеченцев — это попытка натравить один народ на другой, — подчеркнул Дудаев, его цитирует портал «Грозный Информ».

По данным СМИ, 19 июня члены «Русской общины» начали задерживать несовершеннолетних чеченцев, но на их стали защищать местные жительницы. Одна из них поинтересовалась у активистов, на каком основании они действуют. Женщина обратила внимание на то, что общественники закрывали свои лица масками и мотоциклетными шлемами.

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