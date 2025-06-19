Помощник Кадырова Дудаев назвал нацистами членов «Русской общины»

— Буквально вчера в Москве группа из 30−40 человек, которых иначе, как нацистами, не назвать, выходит на улицу, надевает маски и футболки с надписью «Русская община» и пытается задерживать несовершеннолетних чеченцев — это попытка натравить один народ на другой, — подчеркнул Дудаев, его цитирует портал «Грозный Информ».