«Немезида настигнет»: Хинштейн не исключил присутствие коррупционеров на ПМЭФ

— Более того, я выскажу крамольную мысль, что они (коррупционеры — прим. «ВМ») в принципе живут среди нас. Более того, я не исключаю, что в коридорах и кулуарах ПМЭФ сейчас ходят те люди, которых богиня возмездия Немезида в виде сотрудников уполномоченных на это структур обязательно настигнет, — приводит его слова Lenta.ru.