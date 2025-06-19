«Немезида настигнет»: Хинштейн не исключил присутствие коррупционеров на ПМЭФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн не исключил того, что в коридорах и кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) могут находиться коррупционеры, которых настигнет «богиня возмездия Немезида». Об этом он заявил в четверг, 19 июня, в рамках своего выступления на сессии ПМЭФ «Медиамоделирование экономики: проект или образ в медиа — что первично для успеха?».
Особый акцент чиновник сделал на теме коррупции. По его словам, в российском кино и других видах искусства образ коррупционера может подаваться обаятельно.
— Более того, я выскажу крамольную мысль, что они (коррупционеры — прим. «ВМ») в принципе живут среди нас. Более того, я не исключаю, что в коридорах и кулуарах ПМЭФ сейчас ходят те люди, которых богиня возмездия Немезида в виде сотрудников уполномоченных на это структур обязательно настигнет, — приводит его слова Lenta.ru.
Хинштейн отдельно подчеркнул, что не хочет никого персонифицировать, и просто высказывает свое мнение.
Днем ранее Хинштейн также высказался о своем предшественнике на посту Алексее Смирнове. По его словам, находящийся под следствием экс-губернатор Курской области занимался коррупцией в условиях боевых действий, что находится «за гранью добра и зла».