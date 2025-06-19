Александр Жаров: Медиа помогают сохранять культурную идентичность России

— В нашем арсенале крупнейшие каналы распространения информации: это телеканалы, которые смотрят порядка 90 миллионов человек, платформа RUTUBE с более чем 4 миллионами авторов на сегодняшний день, где выложено свыше 400 миллионов видео. Отмечу, что сейчас RUTUBE смотрят порядка 20 миллионов пользователей ежедневно и 80 миллионов в месяц. Весь этот контент несёт культурный код своих создателей, формируя восприятие действительности, нашей страны — молодым поколением, — подчеркнул Александр Жаров.