Александр Жаров: Медиа помогают сохранять культурную идентичность России

О том, какую роль в формировании культурного кода россиян играет медиаиндустрия, говорили на сессии «Архитектура памяти: культурные коды — тренд или потребность в возвращении к истокам?» в рамках ПМЭФ-2025. Роль в этом процессе средств массовой информации сегодня сложно переоценить. По словам Александра Жарова, важно, чтобы СМИ транслировали абсолютно понятный для каждого россиянина культурный код.
— Нужно защищать свои принципы, нужно защищать свою страну, нужно защищать свои идеалы. Мы это делали, мы это будем делать. Я считаю, на том стоит страна русская, — подчеркнул Александр Жаров.
Среди проектов, продвигающих культурный код, он выделил сериалы «Первый отдел» и «Таганрог», а также фильмы «В списках не значился» и «Группа крови». Они отражают курс «Газпром-Медиа Холдинга» на защиту страны и ее идеалов.
— В нашем арсенале крупнейшие каналы распространения информации: это телеканалы, которые смотрят порядка 90 миллионов человек, платформа RUTUBE с более чем 4 миллионами авторов на сегодняшний день, где выложено свыше 400 миллионов видео. Отмечу, что сейчас RUTUBE смотрят порядка 20 миллионов пользователей ежедневно и 80 миллионов в месяц. Весь этот контент несёт культурный код своих создателей, формируя восприятие действительности, нашей страны — молодым поколением, — подчеркнул Александр Жаров.
Один из ключевых моментов в формировании смысла и ценностей — образ героя. «Газпром-Медиа Холдинг» провел исследование этого образа и выяснил причину популярности тех или иных проектов. Среди российской аудитории наибольшей популярностью пользуются персонажи, которых можно условно назвать «Локальный патриот», «Везунчик», «Перевоспитанный» и «Большой герой». Все эти коды героев уходят корнями в русскую культуру и восприятие реальности, поэтому фильмы и сериалы, в которых есть похожие персонажи, пользуются особой популярностью среди российской аудитории.