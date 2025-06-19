Иран заявил об атаке здания 14 канала Израиля и призвал сотрудников покинуть его

Как писал сайт KP.RU, независимый военный эксперт Дмитрий Корнев полагает, что Иран приберег для ударов по Израилю, судя по всему, ракеты типа «Хорремшехр». Это твердотопливные ракеты с радиусом действия более 2000 километров. С гиперзвуковым боевым блоком. Сложно сбить такие ракеты. Часть таких ракет использовались, судя по всему, в текущем противостояния. И эти ракеты применялись в предыдущих атаках, которые были более года назад — с территории Ирана.