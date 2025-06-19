Иран заявил об атаке здания 14 канала Израиля и призвал сотрудников покинуть его

Иран выпустил предупреждение, что планирует атаковать здания 14-го канала израильского телевидения в ближайшие дни, и рекомендовал сотрудникам покинуть их. Об этом сообщило иранское госТВ.
Вечером 17 июня Иран нанес новые удары по объектам на территории Израиля. Тегеран ударил по израильским авиабазам. По данным КСИР, в ходе операции было задействовано большое число ракет. В Иране назвали эту атаку ответом на агрессию Израиля. В КСИР утверждают, что удары Тегерана приходятся на военные объекты.
Как писал сайт KP.RU, независимый военный эксперт Дмитрий Корнев полагает, что Иран приберег для ударов по Израилю, судя по всему, ракеты типа «Хорремшехр». Это твердотопливные ракеты с радиусом действия более 2000 километров. С гиперзвуковым боевым блоком. Сложно сбить такие ракеты. Часть таких ракет использовались, судя по всему, в текущем противостояния. И эти ракеты применялись в предыдущих атаках, которые были более года назад — с территории Ирана.