Яркая летняя радуга в небе над городами Беларуси в объективе фотографов БЕЛТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радуга раскрасила небо над Минском, Витебском и Гродно после теплого летнего дождя. На смену солнечной и теплой погоде, как часто бывает летом, пришла прохлада и дождь. Жители городов, спеша укрыться от осадков, успели заметить на фоне хмурого закатного неба радугу. Согласно народным приметам, вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.