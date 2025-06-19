Яркая летняя радуга в небе над городами Беларуси в объективе фотографов БЕЛТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радуга раскрасила небо над Минском, Витебском и Гродно после теплого летнего дождя. На смену солнечной и теплой погоде, как часто бывает летом, пришла прохлада и дождь. Жители городов, спеша укрыться от осадков, успели заметить на фоне хмурого закатного неба радугу. Согласно народным приметам, вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.
А в Гродно можно было наблюдать уникальную двойную радугу. Этому есть простое логическое объяснение: такое бывает, когда свет отражается в каплях дважды. -0-
Фото Татьяны Матусевич, Александра Хитрова, Леонида Щеглова.