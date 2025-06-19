На западе Украины в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата) скончался 50-летний мужчина. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили местные СМИ.
Военнообязанного доставили правоохранительные органы в Стрыйский ТЦК под Львовом. По данным центра комплектования, в какой-то момент у мужчины якобы ухудшилось состояние.
— В 1:07 прибыла «скорая», но мужчина уже был без сознания и вскоре скончался, — передают информацию украинских СМИ «Известия».
По предварительной информации, причина смерти военнообязанного — инфаркт.
Противостояние с военкоматом на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте. До этого жительница Украины сумела отбить своего мужа от сотрудников ТЦК, выстрелив из ружья в воздух.
В Вышгороде под Киевом сотрудники ТЦК 19 декабря попытались поджечь автомобиль, чтобы выкурить оттуда призывника на военную службу.
На этом фоне жители Закарпатья на западе Украины устроили бунт против сотрудников ТЦК и насильственной мобилизации. В Одессе в декабре горожане также выразили протест заблокировали дорогу в городе. После начала призывных мероприятий люди вышли на протест и перекрыли движение.