Мобилизованный мужчина умер в ТЦК во Львовской области

Противостояние с военкоматом на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте. До этого жительница Украины сумела отбить своего мужа от сотрудников ТЦК, выстрелив из ружья в воздух.