Испанский бизнесмен извинился перед блокадницей за воевавшего в «голубой дивизии» деда

Корреспондент РИА Новости сообщает, что на полях ПМЭФ испанский бизнесмен и почетный консул России в Галисии Педро Моуриньо принес извинения пережившей блокаду Ленинграда за участие его родственника в «Голубой дивизии».
Выступая на форуме, Моуриньо отметил, что восемь десятилетий назад его двоюродный дед добровольно вступил в ряды франкистской «Голубой дивизии». Спустя 80 лет, потомок этого человека публично попросил прощения у блокадницы за действия своего предка.
«Один из представителей моей семьи был добровольцем в “Голубой дивизии”, которая пришла сражаться на территорию России, поддержав армию Гитлера. И я прошу прощения у всех вас за то, что он сделал», — сказал почетный консул.
Моуриньо Узал акцентировал внимание на своем стремлении к налаживанию взаимопонимания и дружеских отношений с Россией. Бизнесмен выразил надежду на то, что Россия и страны Европы снова станут близкими союзниками, скрепленными братскими узами.
«Голубая дивизия» являлась испанским добровольческим формированием, которое воевало на стороне Германии в период Второй мировой войны. В 1941—1943 годах данное подразделение участвовало в военных операциях против Советского Союза, в частности, принимало участие в осаде Ленинграда.