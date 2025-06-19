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Миляев: Производство высокомолекулярных полимеров появится в Тульской области

Миляев подписал соглашение с ГК «Полипласт» о сотрудничестве на полях ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

19 июня в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов подписали соглашения о сотрудничестве. Один из документов предполагает строительство в регионе производства высокомолекулярных полимеров.

Отмечалось, что данное производство позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Сумма инвестиций в проект составит порядка 70 миллиардов рублей, при этом будет создано до 700 рабочих мест.

«Компания “Полипласт” является одним из ведущих производителей полимеров для российской строительной отрасли. Ответственный и социально ориентированный партнер Тульской области. Вместе с компанией будем работать над тем, чтобы новый проект был реализован в сроки, которые определены соглашением», — сказал глава региона.

В свою очередь Шамсутдинов отметил, что компания является динамично развивающимся социально ответственным бизнесом. По его словам, при проектировании производственных комплексов будет уделено первостепенное внимание вопросам экологической и промышленной безопасности. Запуск подобного наукоемкого производства — это значительный вклад в развитие экономики и Тульской области, и России в целом, подчеркнул он.

Кроме того, другое соглашение подразумевает развитие хоккейного и следж-хоккейного видов спорта в Тульской области. Уточнялось, что ГК «Полипласт» планирует выделить на эти цели порядка 1,5 миллиарда рублей.

Губернатор заявил, что «Полипласт» является надежным социальным партнером области. Прежде всего, это относится к проектам в сфере спорта. Достижения тульского хоккея последних нескольких нет — это в том числе заслуга компании. Это направление будем поддерживать и развивать, заключил Миляев.