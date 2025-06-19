Миляев: Производство высокомолекулярных полимеров появится в Тульской области

В свою очередь Шамсутдинов отметил, что компания является динамично развивающимся социально ответственным бизнесом. По его словам, при проектировании производственных комплексов будет уделено первостепенное внимание вопросам экологической и промышленной безопасности. Запуск подобного наукоемкого производства — это значительный вклад в развитие экономики и Тульской области, и России в целом, подчеркнул он.