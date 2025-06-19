Канделаки предложила новый пост главному тренеру сборной России по футболу

Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин может сменить футбольное поле на телевизионную студию. Управляющий директор «Матч ТВ» Тинатин Канделаки в своем предложила ему после завершения тренерской карьеры возглавить телеканал.
«Валерий Георгиевич, родной, как только закончите работать тренером, ждем вас в качестве гендиректора “Матч ТВ”. Чувствую, что вы в телевизионной экономике и бизнесе разбираетесь лучше экспертов», — написала Канделаки у себя в telegram-канале.
Поводом для такого предложения стала перепалка Карпина с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тренер раскритиковал экспертов канала, заявив, что они «несут хрень» в предматчевых студиях, и предложил перенести трансляции матчей сборной на «Первый канал» для увеличения аудитории.