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Канделаки предложила новый пост главному тренеру сборной России по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может сменить футбольное поле на телевизионную студию. Управляющий директор «Матч ТВ» Тинатин Канделаки в своем предложила ему после завершения тренерской карьеры возглавить телеканал.

Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может сменить футбольное поле на телевизионную студию. Управляющий директор «Матч ТВ» Тинатин Канделаки в своем предложила ему после завершения тренерской карьеры возглавить телеканал.

«Валерий Георгиевич, родной, как только закончите работать тренером, ждем вас в качестве гендиректора “Матч ТВ”. Чувствую, что вы в телевизионной экономике и бизнесе разбираетесь лучше экспертов», — написала Канделаки у себя в telegram-канале.

Поводом для такого предложения стала перепалка Карпина с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тренер раскритиковал экспертов канала, заявив, что они «несут хрень» в предматчевых студиях, и предложил перенести трансляции матчей сборной на «Первый канал» для увеличения аудитории.