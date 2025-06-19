Канделаки предложила новый пост главному тренеру сборной России по футболу

«Валерий Георгиевич, родной, как только закончите работать тренером, ждем вас в качестве гендиректора “Матч ТВ”. Чувствую, что вы в телевизионной экономике и бизнесе разбираетесь лучше экспертов», — написала Канделаки у себя в telegram-канале.