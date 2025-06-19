Стало известно, за чем иностранцы едут в Россию: в МВД раскрыли все карты

В 2024 году в Россию прибыло более 6 млн мигрантов. Половина из них с одной единственной целью — официального трудоустройства. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.