Стало известно, за чем иностранцы едут в Россию: в МВД раскрыли все карты

В 2024 году в Россию прибыло более 6 млн мигрантов. Половина из них с одной единственной целью — официального трудоустройства. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан (данные за 2024 год). Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — уточнила она во время сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение».
Казакова также рассказала, что в основном в Россию пребывают граждане Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%). Соответствующую информацию она предоставила на сессии форума.
Как KP.RU писал ранее, депортация родственников мигрантов, нарушающих законы РФ, может стать еще одной мерой воздействия на приезжих, не желающих интегрироваться в российское общество. С таким предложением выступили депутаты Госдумы.