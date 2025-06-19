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Politico: Вашингтон терпеть не может Андрея Ермака

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение у высокопоставленных американских лиц. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил портал Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение у высокопоставленных американских лиц. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил портал Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.

При этом Ермак одинаково раздражает представителей как Республиканской, так и Демократической партии США, которые отмечают его излишнюю требовательность и грубость по отношению к американским чиновникам.

По данным журналистов, Ермак не умеет разбираться во внутренней политике Вашингтона. Некоторые лица также обеспокоены тем, что глава офиса украинского президента неточно донес американскую позицию до своего руководства.

В материале также говорится, что Ермаку с трудом удалось организовать встречи во время своего последнего визита в США — его визит оказался спонтанным и не имел четкой повестки.

— Мы не поняли, зачем он приехал, — заявил один из чиновников, его цитирует портал.

19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хамство является постоянной характеристикой украинского руководства, но «категоричная и прямолинейная» администрация президента США Дональда Трампа не готова терпеть эту ситуацию.

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