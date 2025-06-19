В Ростове-на-Дону заработал мобильный интернет

Отметим, что интернета в донской столице не было с 10 до 21:00. Мессенджеры и онлайн-сервисы стали недоступны, жители массово перешли на СМС-сообщения. Многие рассказали, что не ловила и мобильная связь. Звонки обрывались, были помехи на линии. На этот период курьерские службы приостановили работу, а стоимость такси взлетела в 1,5−2 раза.