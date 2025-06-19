Посетителей пляжей Флориды попросили не мешать ламантинам спариваться

Необычные случаи происходят и в России. Так, в феврале, сотрудники ГАИ в Сочи наложили штраф на водителя, который перевозил на крыше своей машины спаривающихся енотов. Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе города и доставили в отдел полиции. Установлено, что животных он перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон.