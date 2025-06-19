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Посетителей пляжей Флориды попросили не мешать ламантинам спариваться

Офис шерифа американского штата Флорида призвал посетителей местных пляжей не беспокоить ламантинов, которые плавают в мелководье. Об этом сообщает издание People.

Офис шерифа американского штата Флорида призвал посетителей местных пляжей не беспокоить ламантинов, которые плавают в мелководье. Об этом сообщает издание People.

Шериф отметил, что в данный момент у морских животных начинается брачный сезон: летом ламантины приплывают к берегу для спаривания. Их не следует спасать или сообщать о них в специальные службы.

Местные власти попросили не отвлекать ламантинов от их занятий и не приближаться к ним, так как во время спаривания животные могут проявлять агрессию.

По информации научно-исследовательского института Флориды, для размножения ламантины собираются в группы, где самцы соперничают за внимание одной самки. Этот процесс может длиться от нескольких часов до нескольких дней, говорится в материале.

Необычные случаи происходят и в России. Так, в феврале, сотрудники ГАИ в Сочи наложили штраф на водителя, который перевозил на крыше своей машины спаривающихся енотов. Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе города и доставили в отдел полиции. Установлено, что животных он перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон.

Очевидцы запечатлели момент спаривания енотов и поделились кадрами в Сети. Съемку вел пассажир другого автомобиля, следовавшего за такси. В салоне находились несколько молодых людей, которые, заметив происходящее на крыше, попросили водителя ускорить движение, чтобы предупредить таксиста о ситуации.