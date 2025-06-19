Песков: Никакие западные компании пока не собираются возвращаться в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 19 июня, заявил, что не считает реалистичным возвращение западных компаний в Россию на данный момент. Он отметил, что в стране по-прежнему функционирует очень много компаний, которые «никуда не уходили».
— Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учетом вот этого статуса кво, — подчеркнул Песков.
Он добавил, что Россия должна защищать и охранять те компании, которые по-прежнему работают в стране с комфортом, создают в ней рабочие места и платят налоги, передает RT.
18 июня министр экономического развития Максим Решетников назвал одним из условий возвращения иностранных компаний в Россию хранение информации на российских серверах. При этом министр подчеркнул, что «какая-то доля импорта должна присутствовать» в стране.
21 мая глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг отметил, что для возвращения западных брендов российской экономике нужно оставаться максимально открытой.