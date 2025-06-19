Флаг «Талибана» подняли на площади ПМЭФ

На площади Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подняли флаг «Талибана». Видео с места в четверг, 19 июня, распространилось в Сети.
На опубликованных в Telegram-канале RTVI кадрах видно, как символика талибов развевается на ветру рядом с государственными флагами Армении, Алжира и другими странами — участницами ПМЭФ.
О том, что представители «Талибана» прибыли на ПМЭФ, стало известно днем ранее.
Решение Верховного суда о приостановке запрета деятельности движения «Талибан» в России вступило в силу 20 мая.
Талибы снова пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года после того, как США и прочие западные страны вывели свой военный контингент из страны. Лидеры движения снова установили в государстве жестокие законы и порядки, подавляющее большинство из них было направлено на ограничение прав женщин.
Бизнесмен Анатолий Аронов планирует открыть туристическую фирму «Талибан Тур» для поездок в Афганистан. По его словам, после исключения «Талибана» из списка запрещенных в России организаций он принял решение закрепить за собой этот бренд.
Также стало известно, что «Талибан» увеличит поставки гранатов, изюма, колы и афганских ковров на российский рынок. Товарооборот между Россией и Афганистаном в ближайшее время может превысить три миллиарда долларов.