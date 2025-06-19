Журналист Херш: США могут атаковать ядерный объект в Фордо уже в выходные

США, возможно, нанесут удары по иранскому ядерному объекту в Фордо уже в эти выходные, так как американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы к понедельнику, 23 июня, шок от бомбардировки был максимально сглажен к открытию торгов на Уолл-стрит. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американских чиновников и израильские источники.
«Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана, но конечные цели, центрифуги, зарытые по меньшей мере в восьмидесяти метрах под землей в Фордо, на момент написания этой статьи не будут атакованы до выходных», — отметил он в статье в сервисе Substack.
По его словам, отсрочка произошла по настоянию главы Белого дома, поскольку республиканец хочет, чтобы шок от бомбардировки был максимально смягчен к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп в ближайшие две недели примет решение о том, будут ли США наносить удары по Ирану.
Кроме того, она подчеркнула, что США настаивают на том, чтобы возможная сделка с Ираном предусматривала запрет для Исламской республики на обогащение урана. Чтобы Иран совершенно не мог получить ядерное оружие, уточнила Ливитт.