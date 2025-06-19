Журналист Херш: США могут атаковать ядерный объект в Фордо уже в выходные

США, возможно, нанесут удары по иранскому ядерному объекту в Фордо уже в эти выходные, так как американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы к понедельнику, 23 июня, шок от бомбардировки был максимально сглажен к открытию торгов на Уолл-стрит. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американских чиновников и израильские источники.