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Журналист Херш: США могут атаковать ядерный объект в Фордо уже в выходные

Удар США по Фордо намечен на выходные, чтобы шок от бомбардировки улегся до открытия торгов 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

США, возможно, нанесут удары по иранскому ядерному объекту в Фордо уже в эти выходные, так как американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы к понедельнику, 23 июня, шок от бомбардировки был максимально сглажен к открытию торгов на Уолл-стрит. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американских чиновников и израильские источники.

«Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана, но конечные цели, центрифуги, зарытые по меньшей мере в восьмидесяти метрах под землей в Фордо, на момент написания этой статьи не будут атакованы до выходных», — отметил он в статье в сервисе Substack.

По его словам, отсрочка произошла по настоянию главы Белого дома, поскольку республиканец хочет, чтобы шок от бомбардировки был максимально смягчен к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп в ближайшие две недели примет решение о том, будут ли США наносить удары по Ирану.

Кроме того, она подчеркнула, что США настаивают на том, чтобы возможная сделка с Ираном предусматривала запрет для Исламской республики на обогащение урана. Чтобы Иран совершенно не мог получить ядерное оружие, уточнила Ливитт.

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