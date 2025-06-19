Эксперт по безопасности призвал менять пароли после крупнейшей утечки данных

После крупнейшей утечки персональных данных эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рекомендовал россиянам поменять пароль и пока не пользоваться пострадавшими сервисами для защиты своих аккаунтов.
В частности, эксперт посоветовал срочно поменять пароли всем, у кого есть учетная запись на Gmail.
— Судя по тому, что это (утечка — прим. «ВМ») произошло сразу у нескольких игроков, ситуация непонятная, и моментального закрытия всех брешей мы не получим, то есть какое-то время мы можем находиться еще в условиях повышенной опасности, — отметил Мясоедов.
Он добавил, что утечка сильнее всего могла повлиять на Россию, если бы страна находилась в старых реалиях, когда в ней больше использовались зарубежные цифровые сервисы, передает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что исследователи выявили утечку 30 массивов личных данных, которые содержат от десятков миллионов до 3,5 миллиарда записей. Всего утекли 16 миллиардов логинов и паролей пользователей сервисов Apple, Google, Telegram и других сервисов. При этом следователи подчеркнули, что ранее эти данные нигде не фигурировали.