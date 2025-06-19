Эксперт по безопасности призвал менять пароли после крупнейшей утечки данных

— Судя по тому, что это (утечка — прим. «ВМ») произошло сразу у нескольких игроков, ситуация непонятная, и моментального закрытия всех брешей мы не получим, то есть какое-то время мы можем находиться еще в условиях повышенной опасности, — отметил Мясоедов.