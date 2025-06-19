На пищевом комбинате в Туле создадут линию по производству растительного масла

Компания «ЭФКО» является одной из крупнейшей в стране по производству пищевых продуктов. Так, в прошлом году во время ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о возведении первой очереди производства. Уточняется, что организация уже создала в особой экономической зоне «Узловая» Тульский пищевой комбинат. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.