На пищевом комбинате в Туле создадут линию по производству растительного масла

На тульском пищевом комбинате будет создана линия по производству растительного масла. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, 19 июня, во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 губернатором региона Дмитрием Миляевым и директором по стратегическому развитию АО «Управляющая компания ЭФКО» Владиславом Романцевым.
По словам Миляева, общий объем инвестиций составим 10 млрд рублей. На новом также предприятии планируется создать 600 рабочих мест.
«Соглашение предусматривает реализацию второй очереди проекта, в рамках которой планируется производить растительное масло. Будем стараться и дальше создавать все условия для того, чтобы компания могла двигаться вперед», — подчеркнул глава Тульской области.
Владислав Романцев, в свою очередь, поблагодарил губернатора за помощь и поддержку при реализации совместных проектов. Он подчеркнул, что новое соглашение является продолжением их крепкого дальнейшего сотрудничества.
«Постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок ЭФКО», — подчеркнул спикер.
Компания «ЭФКО» является одной из крупнейшей в стране по производству пищевых продуктов. Так, в прошлом году во время ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о возведении первой очереди производства. Уточняется, что организация уже создала в особой экономической зоне «Узловая» Тульский пищевой комбинат. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.