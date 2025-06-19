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Baijiahao: Жириновский предсказал конфликт Ирана и Израиля

Прогнозы покойного основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, в частности об Ирано-Израильском конфликте, вызвали восхищение у китайских аналитиков. Об этом сообщило АБН24, ссылаясь на китайское издание Baijiahao.

Прогнозы покойного основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, в частности об Ирано-Израильском конфликте, вызвали восхищение у китайских аналитиков. Об этом сообщило АБН24, ссылаясь на китайское издание Baijiahao.

Отмечается, что при жизни Жириновского его слова часто недооценивали, однако сейчас, когда многие из его предсказаний сбываются, особенно в отношении Украины и Ближнего Востока, к его аналитике относятся с большим вниманием. В Китае поражены точностью его прогнозов, которые касались противостояния Ирана и Израиля, о котором Жириновский говорил еще в 2019 году.

— Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события, — предупреждал политик.

Согласно прогнозам Жириновского, после 2020 года Ближний Восток ожидали «драматические события», включая конфликт между Ираном и Израилем, в который вступят США, что повлечет за собой рост цен на нефть.

Китайские обозреватели подчеркнули, что Жириновский не обладал сверхъестественными способностями, а его прогнозы основывались на глубоком анализе политической ситуации.

— Нам следует равняться на него. Он может точно предвидеть многие вещи, что встречается довольно редко, — цитирует статью АБН24.

Жириновский предсказал, что после начала военного конфликта между Израилем и Ираном с Ближнего Востока на север направятся миллионы беженцев, затем будет закрыта российская граница, и начнется «кровавая каша».

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