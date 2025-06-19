Отмечается, что при жизни Жириновского его слова часто недооценивали, однако сейчас, когда многие из его предсказаний сбываются, особенно в отношении Украины и Ближнего Востока, к его аналитике относятся с большим вниманием. В Китае поражены точностью его прогнозов, которые касались противостояния Ирана и Израиля, о котором Жириновский говорил еще в 2019 году.