Испанец извинился перед блокадницей за родственника, воевавшего за Гитлера

Испанский предприниматель на ПМЭФ извинился перед блокадницей.
Испанский предприниматель Педро Моуриньо принес публичные извинения за участие своего родственника в «Голубой дивизии», которая воевала на стороне нацистской Германии во время блокады Ленинграда. Заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Восемьдесят лет назад, к сожалению, мой двоюродный дед был одним из добровольцев-франкистов так называемой “Голубой дивизии”, пришедшей сюда с армией Гитлера. Сегодня, через 80 лет, его потомок просит у вас прощения за предка», — заявил Моуриньо во время сессии форума, обращаясь к женщине, пережившей блокаду Ленинграда, сообщает корреспондент РИА Новости.
«Голубая дивизия» (Divisi?n Azul) была сформирована в Испании в 1941 году по решению режима Франсиско Франко. В ее состав вошли несколько тысяч добровольцев, отправленных на Восточный фронт для участия в боевых действиях против СССР на стороне нацистской Германии. Многие из них участвовали в блокаде Ленинграда.