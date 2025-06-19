Испанец извинился перед блокадницей за родственника, воевавшего за Гитлера

«Восемьдесят лет назад, к сожалению, мой двоюродный дед был одним из добровольцев-франкистов так называемой “Голубой дивизии”, пришедшей сюда с армией Гитлера. Сегодня, через 80 лет, его потомок просит у вас прощения за предка», — заявил Моуриньо во время сессии форума, обращаясь к женщине, пережившей блокаду Ленинграда, сообщает корреспондент РИА Новости.