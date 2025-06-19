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Испанец извинился перед блокадницей за родственника, воевавшего за Гитлера

Испанский предприниматель Педро Моуриньо принес публичные извинения за участие своего родственника в «Голубой дивизии», которая воевала на стороне нацистской Германии во время блокады Ленинграда. Заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Испанский предприниматель на ПМЭФ извинился перед блокадницей.

Испанский предприниматель Педро Моуриньо принес публичные извинения за участие своего родственника в «Голубой дивизии», которая воевала на стороне нацистской Германии во время блокады Ленинграда. Заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Восемьдесят лет назад, к сожалению, мой двоюродный дед был одним из добровольцев-франкистов так называемой “Голубой дивизии”, пришедшей сюда с армией Гитлера. Сегодня, через 80 лет, его потомок просит у вас прощения за предка», — заявил Моуриньо во время сессии форума, обращаясь к женщине, пережившей блокаду Ленинграда, сообщает корреспондент РИА Новости.

«Голубая дивизия» (Divisi?n Azul) была сформирована в Испании в 1941 году по решению режима Франсиско Франко. В ее состав вошли несколько тысяч добровольцев, отправленных на Восточный фронт для участия в боевых действиях против СССР на стороне нацистской Германии. Многие из них участвовали в блокаде Ленинграда.