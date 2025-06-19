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Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Мера связана с обеспечением безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время установлены в воздушной гавани Волгограда, информирует Росавиация.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг ограничения были введены в воздушных гаванях Волгограда и Калуги.

Ранее сообщалось, что федеральное агентство воздушного транспорта запретило полёты в воздушном пространстве Израиля и Ирана.