Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время установлены в воздушной гавани Волгограда, информирует Росавиация.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг ограничения были введены в воздушных гаванях Волгограда и Калуги.
Ранее сообщалось, что федеральное агентство воздушного транспорта запретило полёты в воздушном пространстве Израиля и Ирана.