Сенатор Шейкин предложил создать в РФ единый профстандарт для курьеров

Телеканал «Царьград» передал, что среднестатистический курьер совершает до 26 доставок в день, при этом их услуги востребованы у 3 из 4 жителей Москвы. Однако, жители столицы жалуются, что с ростом популярности доставок падает безопасность улиц для пешеходов.