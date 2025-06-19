Сенатор Шейкин предложил создать в РФ единый профстандарт для курьеров

Единый профессиональный стандарт для тех, кто желает работать в доставке, предложили создать в Совете Федерации. С такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин, передает издание «Газета.Ru».
— Данный стандарт мог бы включать следующие ключевые требования к курьерам: отсутствие медицинских противопоказаний, наличие водительских прав, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, — говорится в опубликованном сообщении.
По мнению сенатора, также курьерам необходимо было бы проходить медосмотр, тестирование на знание ПДД, а также на соответствие требованиям к внешнему виду, экипировке и техосмотр транспортного средства, используемого для доставки.
Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить иностранным гражданам работать курьерами, сообщил 360.ru. По словам депутата, доставщики в России зарабатывают больше, чем научные работники и сотрудники сферы образования.
Телеканал «Царьград» передал, что среднестатистический курьер совершает до 26 доставок в день, при этом их услуги востребованы у 3 из 4 жителей Москвы. Однако, жители столицы жалуются, что с ростом популярности доставок падает безопасность улиц для пешеходов.