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«АвтоВАЗ» в Петербурге будет выпускать новую модель Lada Iskra

Соколов: До конца 2025 года «АвтоВАЗ» выпустит 4000 автомобилей Lada Iskra.

Источник: Комсомольская правда

На площадке «Автозавода Санкт-Петербург» начнется выпуск автомобилей Lada Iskra. Об этом заявил глава «Автоваза» Максим Соколов.

«Уже в этом году, начиная с сентября, мы начнем сборку этих автомобилей. И буквально за 3−4 месяца до конца года, надеюсь, сможем произвести около 4 тыс. этих автомобилей», — сказал Соколов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума, добавив, что в 2026 году предприятие намерено удвоить этот объем.

Сообщается, что на полях ПМЭФ подписано соответствующее соглашение.

Напомним, Lada Iskra впервые была представлена на МПЭФ-2024. Это авто класса В. В линейку входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости. Подробнее о том, что собой представляет новый автомобиль и сколько он может стоить, читайте здесь на KP.RU.

В январе 2025 года автомобиль оценил президент России Владимир Путин. Во время посещения АВТОВАЗа в Тольятти гендиректор предприятия Максим Соколов продемонстрировал президенту автомобиль «Лада Искра».