«АвтоВАЗ» в Петербурге будет выпускать новую модель Lada Iskra

«Уже в этом году, начиная с сентября, мы начнем сборку этих автомобилей. И буквально за 3−4 месяца до конца года, надеюсь, сможем произвести около 4 тыс. этих автомобилей», — сказал Соколов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума, добавив, что в 2026 году предприятие намерено удвоить этот объем.