Россиянам дали советы по выбору солнцезащитных очков

Солнечные очки в первую очередь должны защищать глаза от вредного ультрафиолета, который может нанести серьезный вред здоровью — от воспаления роговицы до катаракты. Как правильно выбрать солнечные очки, чтобы сохранить зрение, сообщил в беседе с «РИАМО» врач-офтальмолог Игорь Маляцинский.
— Важным нюансом является цвет линз. Черные, серые и коричневые линзы — наиболее универсальные и функциональные. Зеркальное покрытие также эффективно отражает свет, а вот линзы с яркими оттенками — розовыми, голубыми, зелеными — лучше оставить для фотосессий или прогулок в облачную погоду, — отметил доктор.
Он добавил, что эффективность аксессуара зависит от уровня защиты от ультрафиолета. Обозначение UV400 — это реальная гарантия фильтрации почти 100% вредного излучения.
Ранее 360.ru рассказал, что перед покупкой стоит проверить очки на наличие оптических искажений, посмотрев через них на прямую линию. Если линия искажается, от покупки лучше отказаться.
«Москва 24» предупреждает, что солнечная активность может быть опасной даже в прохладные и облачные дни. Особенно высок риск получить ожоги в ветреную погоду, когда люди не ощущают жару, но ультрафиолет остается агрессивным.