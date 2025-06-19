Зеленский назвал сроки завершения конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желательных сроках завершения конфликта с Россией. Соответствующее видеообращение в четверг, 19 июня, он опубликовал в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены до окончания возможного президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года.
— Я очень рассчитываю на его помощь, — цитирует украинского лидера Лента.ру.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, однако он выразил сомнения в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств Путин отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.
14 июня Путин в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, американский президент принял эту информацию к сведению и вновь отметил свою заинтересованность в скором завершении конфликта на Украине.