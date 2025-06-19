Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал идею продолжения диалога РФ и Украины на экспертном уровне

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею продолжения диалога РФ и Киева на экспертном уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Саму идею диалога, продолжение этого диалога на экспертном уровне поддерживает наше министерство иностранных дел. И с этим согласился президент Путин», — сказал он, заявление прозвучало в беседе с RT.

Ранее Путин заявил, что представители Российской Федерации и Киева готовы к возобновлению переговоров после 22 июня текущего года.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше