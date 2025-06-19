Путин поддержал идею продолжения диалога РФ и Украины на экспертном уровне

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею продолжения диалога РФ и Киева на экспертном уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Саму идею диалога, продолжение этого диалога на экспертном уровне поддерживает наше министерство иностранных дел. И с этим согласился президент Путин», — сказал он, заявление прозвучало в беседе с RT.
Ранее Путин заявил, что представители Российской Федерации и Киева готовы к возобновлению переговоров после 22 июня текущего года.