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Крестный ход в честь праздника Божьего Тела прошел сегодня по улицам Гродно

Верующие и духовенство с молитвами и песнопениями прошли по центральным улицам, останавливаясь у алтарей четырех костелов на открытом воздухе.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крестный ход в честь праздника Божьего Тела прошел сегодня вечером в Гродно. Ежегодно процессия собирает тысячи человек со всего города и области. Праздник начался со службы в Соборе Святого Франциска Ксаверия. Затем Крестный ход проследовал по традиционному маршруту: ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Парижской Коммуны — переход через Старый мост на ул. Дарвина (к Францисканскому костелу). Верующие и духовенство с молитвами и песнопениями прошли по центральным улицам, останавливаясь у алтарей четырех костелов на открытом воздухе. -0-

Фото Леонида Щеглова.