Песков оценил шансы перехода конфликта на Ближнем востоке в ядерный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва учитывает официальные заявления Израиля о его отказе от обладания ядерным оружием.
Так, в беседе с RT, Песков, комментируя возможную ядерную эскалацию на Ближнем Востоке, заявил, что Кремль не располагает данными о ядерном потенциале Израиля.
«Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием», — сказал Песков.
Ранее KP.RU писал, что на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин высказался о вариантах разрешения ирано-израильского конфликта. Так, российский лидер рассказал о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями конфликтующих государств.