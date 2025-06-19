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Песков оценил шансы перехода конфликта на Ближнем востоке в ядерный

Песков: Россия учитывает заявления Израиля о нежелании обладать ядерным оружием.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва учитывает официальные заявления Израиля о его отказе от обладания ядерным оружием.

Так, в беседе с RT, Песков, комментируя возможную ядерную эскалацию на Ближнем Востоке, заявил, что Кремль не располагает данными о ядерном потенциале Израиля.

«Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием», — сказал Песков.

Ранее KP.RU писал, что на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин высказался о вариантах разрешения ирано-израильского конфликта. Так, российский лидер рассказал о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями конфликтующих государств.

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