Экономист Зельцер спрогнозировал рост курса доллара к концу лета

Тем временем «Известия» прогнозируют, что к концу июня российская валюта может укрепиться на уровне ниже 75 рублей за доллар. Это результат роста цен на энергоресурсы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, рублю к концу месяца традиционно окажет поддержку налоговый период. Также в пользу рубля играют переговоры об урегулировании украинского конфликта, торговые войны и высокая ключевая ставка.