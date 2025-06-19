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Экономист Зельцер спрогнозировал рост курса доллара к концу лета

Курс доллара может вырасти до 85−90 рублей, считает эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость американской валюты может вырасти по отношению к рублю к концу лета. Таким прогнозом в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился кандидат экономических наук, специалист по фондовому рынку Михаил Зельцер.

— К концу лета курсы зарубежных валют могут быть значительно выше: курс доллар может составить от 85 до 90 рублей, — считает эксперт.

По словам специалиста, также вырасти относительно отечественной валюты может и юань. Среди причин он назвал, в частности, замедление российской инфляции, сокращение российского экспорта, а также рост спроса на валюту под импорт.

Тем временем «Известия» прогнозируют, что к концу июня российская валюта может укрепиться на уровне ниже 75 рублей за доллар. Это результат роста цен на энергоресурсы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, рублю к концу месяца традиционно окажет поддержку налоговый период. Также в пользу рубля играют переговоры об урегулировании украинского конфликта, торговые войны и высокая ключевая ставка.

По данным RT, в случае улучшения геополитической ситуации, доллар может стать еще дешевле и достичь уровня в 74 рубля.