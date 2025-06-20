Петербург договорился с Минкультом работать над возрождением «Ленфильма»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о сотрудничестве, договорились вместе работать над возрождением «Ленфильма», сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«Губернатор Александр Беглов и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на ПМЭФ-2025 подписали меморандум о сотрудничестве между министерством культуры Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
По словам Беглова, стороны договорились вместе работать над возрождением «Ленфильма».
«В Санкт-Петербурге сегодня снимается большое количество фильмов. Но, к сожалению, не все — на студии “Ленфильм”. У нас большой опыт успешных совместных проектов с министерством культуры. Сейчас мы договорились вместе работать над возрождением “Ленфильма”. И Петербург, и министерство заинтересованы, чтобы киностудия процветала. Это один из символов города и знаковое место для отечественной культуры. Там снимались многие наши любимые фильмы», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он выразил уверенность, что уровень взаимодействия, достигнутый между правительством Петербурга и министерством культуры РФ, обеспечит успех в реализации подписанного соглашения по «Ленфильму» и возрождение легендарной киностудии.
Губернатор напомнил, что правительство Петербурга ежегодно выделяет 250 миллионов рублей на создание национальных фильмов. Помимо финансовой помощи город обеспечивает кинематографистам и организационную поддержку. Для этого создана специальная кинокомиссия. Она работает по принципу единого окна, помогает оперативно решать многие вопросы. Только в прошлом году комиссия выдала рекордное количество согласований на съемки в городе — более тысячи.
«Ленфильм» — старейшая киностудия России. Именно на территории современного «Ленфильма», в четвертом павильоне, бывшем театре «Аквариум», состоялся первый киносеанс в России.
Петербургский международный экономический форум проходит