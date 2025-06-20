Петербург договорился с Минкультом работать над возрождением «Ленфильма»

«В Санкт-Петербурге сегодня снимается большое количество фильмов. Но, к сожалению, не все — на студии “Ленфильм”. У нас большой опыт успешных совместных проектов с министерством культуры. Сейчас мы договорились вместе работать над возрождением “Ленфильма”. И Петербург, и министерство заинтересованы, чтобы киностудия процветала. Это один из символов города и знаковое место для отечественной культуры. Там снимались многие наши любимые фильмы», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.