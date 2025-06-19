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Собчак: Михаил Ефремов устроился на работу

Актёр Михаил Ефремов получил работу в «Мастерской 12» под руководством Никиты Михалкова.

Актёр Михаил Ефремов получил работу в «Мастерской 12» под руководством Никиты Михалкова. Об этом Ксения Собчак сообщила в своём Telegram-канале.

«Информация о том, что Никита Сергеевич помог Ефремову трудоустроиться, соответствует действительности — я сама это подтверждаю. Теперь у Михаила есть постоянная занятость в “Мастерской 12”», — написала она.

Собчак уточнила, что Ефремов направил Михалкову письмо, которое тронуло режиссёра и побудило его оказать помощь. По её словам, первая постановка с участием актёра состоится именно на сцене театра Михалкова.

Ранее имя Ефремова появилось на украинском сайте «Миротворец» — артиста там назвали пособником «российских военных преступлений» и соучастником «преступлений против Украины и её граждан».