Собчак: Михаил Ефремов устроился на работу

Актёр Михаил Ефремов получил работу в «Мастерской 12» под руководством Никиты Михалкова. Об этом Ксения Собчак сообщила в своём Telegram-канале.
«Информация о том, что Никита Сергеевич помог Ефремову трудоустроиться, соответствует действительности — я сама это подтверждаю. Теперь у Михаила есть постоянная занятость в “Мастерской 12”», — написала она.
Собчак уточнила, что Ефремов направил Михалкову письмо, которое тронуло режиссёра и побудило его оказать помощь. По её словам, первая постановка с участием актёра состоится именно на сцене театра Михалкова.
Ранее имя Ефремова появилось на украинском сайте «Миротворец» — артиста там назвали пособником «российских военных преступлений» и соучастником «преступлений против Украины и её граждан».