В Иране заявили, что обогащенные ядерные материалы спрятаны в безопасном месте

Иран переместил все находящиеся в его распоряжении обогащенные ядерные материалы в безопасное место. Об этом информирует агентство Fars, являющееся одним из государственных СМИ Ирана, со ссылкой на члена Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений исламской республики Мохсена Резаи.
Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не было информации, которая подтверждала бы, что Иран разрабатывает ядерное оружие.
Разведка США также не обнаружила доказательств работы Ирана над ядерным оружием.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Иран был в неделях от создания ядерного оружия и выразил уверенность, что Иран применил бы ЯО, если бы завершил разработку.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была ядерная программа Ирана.