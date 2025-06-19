РПП и лишний вес: врач перечислила опасные последствия строгой диеты

Ранее RT сообщил, что первое правило летнего рациона — больше свежих овощей, фруктов и зелени. Они содержат не только витамины, но и много воды, что особенно важно в жару. Огурцы, кабачки, арбузы, ягоды отлично утоляют жажду и помогают избежать обезвоживания.