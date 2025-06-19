РПП и лишний вес: врач перечислила опасные последствия строгой диеты

Строгие диеты не помогут сбросить вес на долгий срок, более того, они способны навредить здоровью, в том числе, психическому. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач Нина Зубова.
— Если человек долгое время жестко себя ограничивает, он, скорее всего, столкнется с нарушением пищевого поведения, срывами, чувством вины, а в случае с похудением — снова наберет лишний вес, — объяснила доктор.
Вместо ограничений доктор предложила выстроить систему питания, в основе которой должны быть привычные и полезные продукты: овощи и зелень, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, рыба, яйца, молочные продукты.
Ранее RT сообщил, что первое правило летнего рациона — больше свежих овощей, фруктов и зелени. Они содержат не только витамины, но и много воды, что особенно важно в жару. Огурцы, кабачки, арбузы, ягоды отлично утоляют жажду и помогают избежать обезвоживания.
По данным Life.ru, похудеть поможет зарядка — упражнения способствуют расходу дополнительных калорий, стимулируют организм к пробуждению и повышают выработку кортизола.