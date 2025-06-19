Против владельцев ФК «Торпедо» возбуждено дело о подкупе судей

«СМИ сообщают, что в отношении совладельца московского “Торпедо” Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по подозрению в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу команды, это не так. Мы на связи с Соболевым, он находится в полиции для проведения следственных действий. Дело возбуждено по части 2 статьи 184 УК РФ “Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса”», — сообщил адвокат агентству РИА Новости.