Против владельцев ФК «Торпедо» возбуждено дело о подкупе судей

Уголовное дело возбуждено против владельцев «Торпедо».
В отношении владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский. Футбольный клуб «Торпедо» по итогам прошедшего сезона занял второе место в Первой лиге и получил право на возвращение в Российскую премьер-лигу.
«СМИ сообщают, что в отношении совладельца московского “Торпедо” Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по подозрению в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу команды, это не так. Мы на связи с Соболевым, он находится в полиции для проведения следственных действий. Дело возбуждено по части 2 статьи 184 УК РФ “Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса”», — сообщил адвокат агентству РИА Новости.
За эту статью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На данный момент Соболев участвует в следственных мероприятиях, подробности дела уточняются.
Ранее СМИ сообщали, что уголовное дело против Соболева и Скородумова возбуждено по статье о даче взятки (ст. 291 УК РФ), а в офисах и по месту жительства фигурантов прошли обыски. По данным источников, их подозревают в попытке повлиять на решение судьи в пользу «Торпедо», а расследование ведет Следственный департамент МВД России.