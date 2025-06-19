Косметолог перечислила продукты, необходимые для молодости кожи

Неправильное питание отражается не только на здоровье, но и на внешности. Так, недостаток белка и витаминов может привести к преждевременному появлению морщин, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-косметолог, дерматолог Анастасия Соколова.