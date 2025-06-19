Косметолог перечислила продукты, необходимые для молодости кожи

Неправильное питание отражается не только на здоровье, но и на внешности. Так, недостаток белка и витаминов может привести к преждевременному появлению морщин, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-косметолог, дерматолог Анастасия Соколова.
— Зачастую наша кожа преждевременно теряет свою красоту из-за недостатка белка. Наиболее полезным вариантом здесь будет рыба. Например, лосось, скумбрия, сельдь. Помимо большого количества белка, эта рыба также содержит омега-3 жирные кислоты — они уменьшают общее воспаление и способствуют упругости кожи, — считает доктор.
Врач отметила, что очень важна для здоровья кожи и клетчатка. Вместо привычных огурцов она посоветовала выбирать авокадо — помимо большого количества клетчатки он содержит полезные жиры и витамин Е, необходимые коже для увлажнения и регенерации.
Ранее Life.ru сообщил, что гранат благотворно влияет на молодость кожи. Гранат можно употреблять внутрь не только в свежем виде, но и в качестве сока.
А вот частое использование отшелушивающих средств и препаратов с высоким содержанием кислот, напротив, коже навредит. Ежедневное применение мочалок, скрабов, щёток довольно быстро истончит и испортит кожу и создаст эффект усталого лица, передает телеканал «Царьград».